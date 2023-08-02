Шмигаль провел встречу с послами стран G7 и ЕС: о чем говорили

Об этом Денис Шмигаль сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Шмыгаля, на встрече говорили о возобновлении Украины, конфискации замороженных российских активов.

"В украинском фонде ликвидации последствий есть 62 млрд грн, половина из них — изъяты российские средства. Мы призываем наших партнеров также принять необходимые решения, которые направят замороженные в странах G7 активы России на восстановление Украины", - пишет премьер.

Обсудили подготовку к отопительному сезону, зерновую инициативу и ситуацию вокруг ЗАЭС.

"Ситуация вокруг станции остается напряженной. Должны продолжать давление на Россию, чтобы она покинула объект. Призываем ввести санкции против атомной отрасли РФ", - говорится в сообщении.