Шмігаль прибыл в Вашингтон: встретится с чиновниками США и мировыми фининституциями
У премьера запланированы встречи с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, USAID, руководством Всемирного банка, МВФ, ЕИБ и т.д.
Об этом говорится на официальной странице Дениса Шмыгаля в телеграме и на сайте правительства.
"Начинаем работу в США. Военная, финансовая, санкционная поддержка, привлечение инвестиций и помощь в восстановлении. Обсудим все эти вопросы с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, руководством Всемирного банка, МВФ, USAID, ЕИБ и другими. Рассчитываем на новые договоренности", - написал Шмыгаль в телеграме.
На сайте правительства говорится, что Денис Шмыгаль посетит Вашингтон (США) для участия в ежегодном форуме Spring Meetings, проводимом Группой Всемирного банка и Международным валютным фондом.
Накануне визита в Соединенные Штаты Шмыгаль дал комментарий американскому изданию The Hill, где сказал, что контранступление ВСУ может начаться летом.
При этом издание отмечает, что визит Шмыгаля в Вашингтон происходит на фоне масштабной утечки разведданных, включавшей оценки оборонного ведомства США по ситуации в Украине.
Также говорится, что миссия Шмыгаля в Вашингтоне является частью украинской военной стратегии. Пока ведется боевая подготовка, премьер-министру поручено сплотить страны-партнеры для оказания экономической поддержки, столь же ключевой для выживания Украины, как и ее военная оборона.
Интересен и самолет, на котором премьер совершает визит. Его сам Шмыгаль дважды подчеркнул, разместив фото в соцсетях. Чиновник указывает, что у переднего трапа изображены украинский флаг, эмоджи помощи и военный самолет, что должно означать – Украина ожидает, как следующий этап помощи, предоставление современных истребителей, в частности F-16.
Авиационный эксперт Виталий Трубников идентифицировал самолет, на котором Шмыгаль прибыл на американский континент:
"В этом событии меня заинтересовал самолет, а именно Boeing 737-800, потому что таких нет во флоте государственной авиакомпании "Украина", которая перевозит должностных лиц".
По ливрее легко догадаться, что это один из лайнеров украинской авиакомпании SkyUp Airlines с регистрационным номером UR-SQO. Судя по базе данных Flightradar24, полет из Польши в Канаду проходил с дозаправкой в Исландии".
- Напомним, 11 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Канаду с рабочим визитом и провел встречу с коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером страны Христей Фриланд.
- Государственный бюджет Украины получил от Канады 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд) в рамках льготного кредитования. Отмечается, что кредит предоставляется на 10 лет, а его процентная ставка составляет 1,5% годовых.
- Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Украине необходимы долгосрочные гарантии безопасности и после победы, ведь Россия останется ее агрессивным соседом.
- Канада объявила о дополнительной военной помощи Украине, включающей передачу десятков тысяч штурмовых винтовок, пулеметов и миллионов патронов.
- Также Украина и Канада подписали обновленное и расширенное Соглашение о свободной торговле.
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