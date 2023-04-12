Об этом говорится на официальной странице Дениса Шмыгаля в телеграме и на сайте правительства.

"Начинаем работу в США. Военная, финансовая, санкционная поддержка, привлечение инвестиций и помощь в восстановлении. Обсудим все эти вопросы с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, руководством Всемирного банка, МВФ, USAID, ЕИБ и другими. Рассчитываем на новые договоренности", - написал Шмыгаль в телеграме.

На сайте правительства говорится, что Денис Шмыгаль посетит Вашингтон (США) для участия в ежегодном форуме Spring Meetings, проводимом Группой Всемирного банка и Международным валютным фондом.

Накануне визита в Соединенные Штаты Шмыгаль дал комментарий американскому изданию The Hill, где сказал, что контранступление ВСУ может начаться летом.

При этом издание отмечает, что визит Шмыгаля в Вашингтон происходит на фоне масштабной утечки разведданных, включавшей оценки оборонного ведомства США по ситуации в Украине.

Также говорится, что миссия Шмыгаля в Вашингтоне является частью украинской военной стратегии. Пока ведется боевая подготовка, премьер-министру поручено сплотить страны-партнеры для оказания экономической поддержки, столь же ключевой для выживания Украины, как и ее военная оборона.

Интересен и самолет, на котором премьер совершает визит. Его сам Шмыгаль дважды подчеркнул, разместив фото в соцсетях. Чиновник указывает, что у переднего трапа изображены украинский флаг, эмоджи помощи и военный самолет, что должно означать – Украина ожидает, как следующий этап помощи, предоставление современных истребителей, в частности F-16.

Авиационный эксперт Виталий Трубников идентифицировал самолет, на котором Шмыгаль прибыл на американский континент:

"В этом событии меня заинтересовал самолет, а именно Boeing 737-800, потому что таких нет во флоте государственной авиакомпании "Украина", которая перевозит должностных лиц".

По ливрее легко догадаться, что это один из лайнеров украинской авиакомпании SkyUp Airlines с регистрационным номером UR-SQO. Судя по базе данных Flightradar24, полет из Польши в Канаду проходил с дозаправкой в Исландии".