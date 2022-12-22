Шмигаль предположил вероятность блекаута в Украине на 7-10 дней

Об этом Интерфакс-Украина заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"При наиболее сложном случае блекаута, когда вообще все разбито, выход занимает от 7 до 10 дней. Это по расчетам наших энергетиков. Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир не переживал еще такие вещи", - сказал он.

По словам Шмыгаля, правительство готовится ко всем возможным сценариям развития событий.

"Руководителям ОВА, руководителям общин доказаны планы реагирования на случай критических ситуаций. Эти документы имеют гриф "Для служебного пользования", они не могут быть озвучены публично", - отметил он.

По его словам, Пункты несокрушимости в случае блекаута могут существенно улучшить ситуацию.

"Если брать только вокзалы – они уже могут стать убежищем для сотен тысяч людей, я сейчас даже не говорю о школах и больницах", - подчеркнул он.

Шмигаль отметил, что таких пунктов, по состоянию на прошлую неделю, уже 5 тысяч по всей Украине.

"Ожидаем, что через две недели Пунктов несокрушимости будет уже от 15 до 17 тыс. Это тот инструмент, который будет помогать людям выжить в критические времена, когда может произойти блекаут. И, конечно, определен перечень действий для местных властей. Другого выхода нет", – констатировал премьер.

1 декабря в ДТЭК заявляли, что России не удастся реализовать свои планы по полному отключению Украины от электроэнергии.

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