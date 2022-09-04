Об этом сообщает RND со ссылкой на заявление Шмыгаля.

"Мы говорили по этой теме. Мы даже предложили пути, как Германия может поставить эти танки Украине", - рассказал украинский премьер на брифинге после встречи с канцлером.

При этом он уточнил, что не может раскрыть все договоренности и подробности разговора.

"Но все эти вопросы о танках и других военных системах для Украины мы обсуждали абсолютно конструктивно", - отметил Шмигаль и добавил, что настроен очень оптимистично на перспективу получения танков.

Известно, что в июле в самом Бундестаге прямо заявлялось о необходимости поставок танков Leopard для Украины.

2 августа министерша обороны Испании Маргарита Роблес сообщила, что правительство приняло решение не передавать Украине танки Leopard, ведь они в "неудовлетворительном состоянии". В июле сообщалось, что правительство Испании готовится передать Украине 10 боевых танков Leopard 2A4 и 20 находящихся на вооружении испанской армии БТР M113. В июне ФРГ запретил Испании продавать Украине 40 старых танков Leopard 2A4 собственного производства.

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