Шмигаль предложил принудительно изымать землю для строительства дорог, - законопроект

Об этом говорится в законопроекте №6422 на сайте Верховной Рады.



Инициатором этого документа является премьер-министр Денис Шмигаль.



Согласно тексту законопроекта, решение об отчуждении земельного участка на основании общественной необходимости и исключительно с целью строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, в том числе на условиях концессии или других формах осуществления государственно -частного партнерства, принимаются органами исполнительной власти или местного самоуправления.



Если с владельцем находящегося на нем земельного участка и недвижимости в течение одного месяца согласие не достигнуто, ведомство обращается в административный суд с иском о платном принудительном отчуждении указанных объектов.



В законопроекте уточняется, что суд будет принимать решение о соответствующих спорах по правилам упрощенного искового производства в течение одного месяца со дня поступления искового заявления. Судебный сбор при рассмотрении таких дел не будет взиматься.



Согласно тексту законопроекта, апелляции по делам о принудительном отчуждении земельных участков на основании общественной необходимости будет рассматривать Верховный Суд, который будет обязан рассмотреть дела в двухмесячный срок со дня поступления апелляционной жалобы.



При этом решения Верховного Суда вступят в силу с момента провозглашения и не могут быть обжалованы. Также апелляционный суд не сможет возвращать дело по результатам апелляционного разбирательства на новое рассмотрение.

Напомним, 3 ноября Минфин сообщило , что на развитие сети дорог в 2022 году планируется потратить более 124 млрд грн.