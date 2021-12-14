Шмигаль предложил принудительно изымать землю для строительства дорог, - законопроект
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль предложил разрешить принудительное возмездное отчуждение земельных участков у их владельцев в случае возникновения общественной необходимости для строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения и других связанных с ними объектов дорожной инфраструктуры
Об этом говорится в законопроекте №6422 на сайте Верховной Рады.
Инициатором этого документа является премьер-министр Денис Шмигаль.
Согласно тексту законопроекта, решение об отчуждении земельного участка на основании общественной необходимости и исключительно с целью строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, в том числе на условиях концессии или других формах осуществления государственно -частного партнерства, принимаются органами исполнительной власти или местного самоуправления.
Если с владельцем находящегося на нем земельного участка и недвижимости в течение одного месяца согласие не достигнуто, ведомство обращается в административный суд с иском о платном принудительном отчуждении указанных объектов.
В законопроекте уточняется, что суд будет принимать решение о соответствующих спорах по правилам упрощенного искового производства в течение одного месяца со дня поступления искового заявления. Судебный сбор при рассмотрении таких дел не будет взиматься.
Согласно тексту законопроекта, апелляции по делам о принудительном отчуждении земельных участков на основании общественной необходимости будет рассматривать Верховный Суд, который будет обязан рассмотреть дела в двухмесячный срок со дня поступления апелляционной жалобы.
При этом решения Верховного Суда вступят в силу с момента провозглашения и не могут быть обжалованы. Также апелляционный суд не сможет возвращать дело по результатам апелляционного разбирательства на новое рассмотрение.
- Напомним, 3 ноября Минфин сообщило , что на развитие сети дорог в 2022 году планируется потратить более 124 млрд грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.88
Покупка 26.88Продажа 27.12
-
EUR
Покупка 30.23Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное