Шмигаль после визита в США сообщил о предоставлении дополнительной помощи Украине более чем на $5 млрд
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что во время визита в США достигнуты договоренности о том, что Украина получит более 5 млрд долларов дополнительной финансовой помощи
Об этом глава Кабмина сообщил в Telegram.
"По результатам переговоров с министрами финансов стран "Большой семерки" в рамках Spring Meetings получили заверения в дополнительной поддержке Украины на сумму более 5 млрд долларов", – отметил премьер.
В частности, по словам Шмыгаля, Украина договорилась о дополнительных пакетах поддержки с Францией, Германией и Великобританией.
"Также Швейцария предоставит Украине 1,8 млрд франков в течение следующих шести лет. Дания создает специальный фонд и планирует наполнить его на 1 млрд евро. Дополнительную поддержку Украине окажут Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия, Нидерланды", – сообщил премию .
- Напомним, 11 апреля Денис Шмигаль прибыл в Канаду с рабочим визитом и провел встречу с коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером страны Христей Фриланд.
- 12 апреля Шмигаль перелетел в Вашингтон, где у премьера были запланированы встречи с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, USAID, руководством Всемирного банка, МВФ, ЕИБ и т.д.
- После встречи с международными партнерами в Вашингтоне Шмигаль заявил , что Украина получит $115 млрд долгосрочной поддержки
- 14 апреля Денис Шмигаль сообщил , что Франция готова предоставить Украине финансовую помощь в размере 2 млрд евро.
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