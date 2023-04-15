Об этом глава Кабмина сообщил в Telegram.

"По результатам переговоров с министрами финансов стран "Большой семерки" в рамках Spring Meetings получили заверения в дополнительной поддержке Украины на сумму более 5 млрд долларов", – отметил премьер.

В частности, по словам Шмыгаля, Украина договорилась о дополнительных пакетах поддержки с Францией, Германией и Великобританией.

"Также Швейцария предоставит Украине 1,8 млрд франков в течение следующих шести лет. Дания создает специальный фонд и планирует наполнить его на 1 млрд евро. Дополнительную поддержку Украине окажут Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия, Нидерланды", – сообщил премию .