Шмигаль: посевная кампания стартовала во всех украинских областях, кроме Луганской

Об этом он сказал во время брифинга.

"Во всех областях, кроме Луганской, начали посевную кампанию. Помогаем аграриям. Предоставили им льготное финансирование уже на 3,5 млрд грн", - подчеркнул Шмигаль.

Он сообщил, что на заседании правительства было принято решение о максимальном упрощении регистрации сельхозтехники.

"Делаем это для того, чтобы посевная работа в поле нигде не останавливались", - добавил премьер-министр.

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