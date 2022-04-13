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Главная Экономика Шмигаль: посевная кампания стартовала во всех украинских областях, кроме Луганской

Шмигаль: посевная кампания стартовала во всех украинских областях, кроме Луганской

13 апреля, 2022 среда
05:41
Экономика

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что посевная кампания в стране началась по всем регионам, кроме Луганской области. Аграриям предоставили льготное финансирование уже на 3,5 млрд грн

Об этом он сказал во время брифинга.

"Во всех областях, кроме Луганской, начали посевную кампанию. Помогаем аграриям. Предоставили им льготное финансирование уже на 3,5 млрд грн", - подчеркнул Шмигаль.

Он сообщил, что на заседании правительства было принято решение о максимальном упрощении регистрации сельхозтехники.

"Делаем это для того, чтобы посевная работа в поле нигде не останавливались", - добавил премьер-министр.

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Денис Шмыгаль
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