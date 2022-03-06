Шмигаль подписал обращение в страны мира о прекращении членства России и Беларуси в МВФ и всех организациях Всемирного банка

Об этом он написал в Telegram.



По его словам, две страны нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну.



"В письме приводим четкие аргументы и ссылаемся на многочисленные статьи Соглашения с МВФ и устава Международного банка реконструкции и развития, которые были отвергнуты Россией и Беларусью. Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия как война. Именно поэтому МВФ оказывает странам-членам право обеспечить надлежащий ответ на ситуацию и защитить свой мандат", – написал Шмигаль.



Он добавил, что Украина просит поддержки стран Группы Семы в подготовке и реализации процедуры приостановки операций МВФ и Группы Всемирного банка с Россией и Беларусью и прекращения их членства в этих организациях.

Напомним, 4 марта Агентство S&P оценило кредитный рейтинг РФ как "преддефолтный".

6 марта агентство Moody's снизило рейтинг РФ до преддефолтного состояния.