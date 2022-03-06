Шмигаль подписал обращение в страны мира о прекращении членства России и Беларуси в МВФ и всех организациях Всемирного банка
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подписал обращение в США, Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Японию о прекращении членства РФ и Беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка
Об этом он написал в Telegram.
По его словам, две страны нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну.
"В письме приводим четкие аргументы и ссылаемся на многочисленные статьи Соглашения с МВФ и устава Международного банка реконструкции и развития, которые были отвергнуты Россией и Беларусью. Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия как война. Именно поэтому МВФ оказывает странам-членам право обеспечить надлежащий ответ на ситуацию и защитить свой мандат", – написал Шмигаль.
Он добавил, что Украина просит поддержки стран Группы Семы в подготовке и реализации процедуры приостановки операций МВФ и Группы Всемирного банка с Россией и Беларусью и прекращения их членства в этих организациях.
- Напомним, 4 марта Агентство S&P оценило кредитный рейтинг РФ как "преддефолтный".
- 6 марта агентство Moody's снизило рейтинг РФ до преддефолтного состояния.
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