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Война с Россией: хроника
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Шмигаль подписал обращение в страны мира о прекращении членства России и Беларуси в МВФ и всех организациях Всемирного банка

6 мартa, 2022 воскресенье
18:14
война с Россией МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подписал обращение в США, Канаду, Великобританию, Германию, Францию, Италию, Японию о прекращении членства РФ и Беларуси в Международном валютном фонде и всех организациях Всемирного банка

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, две страны нарушили свои обязательства и направили свою политику на войну.

"В письме приводим четкие аргументы и ссылаемся на многочисленные статьи Соглашения с МВФ и устава Международного банка реконструкции и развития, которые были отвергнуты Россией и Беларусью. Ни одно действие так не противоречит обязательству поддерживать стабильность и упорядоченные экономические условия как война. Именно поэтому МВФ оказывает странам-членам право обеспечить надлежащий ответ на ситуацию и защитить свой мандат", – написал Шмигаль.

Он добавил, что Украина просит поддержки стран Группы Семы в подготовке и реализации процедуры приостановки операций МВФ и Группы Всемирного банка с Россией и Беларусью и прекращения их членства в этих организациях.

  • Напомним, 4 марта Агентство S&P оценило кредитный рейтинг РФ как "преддефолтный".
  • 6 марта агентство Moody's снизило рейтинг РФ до преддефолтного состояния.

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