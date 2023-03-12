Шмигаль поблагодарил Канаду за запрет импорта алюминия и стали из РФ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил правительство Канады за запрет импорта алюминия и стали из РФ
Об этом Шмыгаль написал в twitter .
"Лишить Россию возможностей финансировать войну - один из шагов для победы Украины", - заявил он.
Кроме этого, он также поблагодарил правительство Канады, Премьер-министра Джастина Трюдо, вице-премьер-министра, министра финансов Канады Христи Фриланд за это решение.
"Надеемся на аналогичные решения со стороны других стран мира. Должны остановить российскую военную машину", - подчеркнул Шмыгаль.
- Чиновники США и ЕС 6 марта провели встречу с руководителями компаний отрасли по введению эффективных ограничений против алмазной индустрии РФ.
- 8 марта стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообщался по видеосвязи с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Обсудили санкции против Росатома.
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