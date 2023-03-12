Об этом Шмыгаль написал в twitter .

"Лишить Россию возможностей финансировать войну - один из шагов для победы Украины", - заявил он.

Кроме этого, он также поблагодарил правительство Канады, Премьер-министра Джастина Трюдо, вице-премьер-министра, министра финансов Канады Христи Фриланд за это решение.

"Надеемся на аналогичные решения со стороны других стран мира. Должны остановить российскую военную машину", - подчеркнул Шмыгаль.