Об этом сегодня на заседании правительства 20 января сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Украинская делегация приняла участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Формула мира, озвученная президентом Украины Владимиром Зеленским, получает все больше поддержки от наших партнеров. Все понимают, что настоящий и долговременный мир в Европе возможен только после полной победы Украины", - рассказал глава правительства.

"Первая леди Елена Зеленская в Давосе подняла ключевые вопросы гуманитарной помощи, восстановление социальной инфраструктуры, программ поддержки переселенцев и детей", - добавил он.

Шмигаль отметил, что члены правительства провели переговоры с должностными лицами и бизнесменами многих стран для усиления экономического фронта Украины.

"Мы приступаем к масштабной программе восстановления. Мы ищем пути, чтобы возобновить инвестиции частного сектора в экономику", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что мировые гиганты заинтересованы принять участие в реализации программы трансформации и восстановления Украины.

"Наша цель - не просто восстановление старого, а трансформация и формирование обновленной Украины. Неотъемлемой частью этой трансформации станет наше вступление в Европейский Союз", - подчеркнул Шмигаль.

После встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем 19 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил о предпосылках начала переговоров о вступлении в ЕС .

13 января премьер-министр Денис Шмигаль отмечал , что Украина хочет пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за 2 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb