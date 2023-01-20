Шмигаль по итогам Давоса: "Начинаем масштабное восстановление, мировые гиганты заинтересованы в участии"
Украинская делегация приняла участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где одной из ключевых тем стали возобновление и трансформация нашего государства
Об этом сегодня на заседании правительства 20 января сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
"Украинская делегация приняла участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Формула мира, озвученная президентом Украины Владимиром Зеленским, получает все больше поддержки от наших партнеров. Все понимают, что настоящий и долговременный мир в Европе возможен только после полной победы Украины", - рассказал глава правительства.
"Первая леди Елена Зеленская в Давосе подняла ключевые вопросы гуманитарной помощи, восстановление социальной инфраструктуры, программ поддержки переселенцев и детей", - добавил он.
Шмигаль отметил, что члены правительства провели переговоры с должностными лицами и бизнесменами многих стран для усиления экономического фронта Украины.
"Мы приступаем к масштабной программе восстановления. Мы ищем пути, чтобы возобновить инвестиции частного сектора в экономику", - сказал глава правительства.
Он подчеркнул, что мировые гиганты заинтересованы принять участие в реализации программы трансформации и восстановления Украины.
"Наша цель - не просто восстановление старого, а трансформация и формирование обновленной Украины. Неотъемлемой частью этой трансформации станет наше вступление в Европейский Союз", - подчеркнул Шмигаль.
- После встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем 19 января украинский лидер Владимир Зеленский заявил о предпосылках начала переговоров о вступлении в ЕС .
- 13 января премьер-министр Денис Шмигаль отмечал , что Украина хочет пройти путь переговоров о вступлении в ЕС менее чем за 2 года.
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