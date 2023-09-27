Шмигаль перечислил шесть факторов, которые обеспечат стабильность энергосистемы зимой
Премьер-министр Денис Шмигаль уверяет, что Украина реализует проекты защиты энергетических объектов, которые никто в мире до сих пор не делал
Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
Первый фактор , который должен обеспечить стабильность энергосистемы зимой – это наличие ПВО.
"Украина сегодня имеет значительно большее количество и мощность систем ПВО. В прошлом году не было ни Patriot, ни NASAMS, ни IRIS-T, ни SAMP-T, ни многих других систем. Наша ПВО стала еще более комплексной и опытной. Продолжаем работать над ней развитием. До зимы она будет еще крепче, еще сильнее и эффективнее", — подчеркнул Шмигаль.
Второй фактор , по словам главы правительства, – это меньший арсенал ракет у врага, чем был в прошлом году. Возможности их производства ограничены.
"Проведена крупная ремонтная кампания. И это третий фактор . Есть сегодня в работе 7 атомных энергоблоков, еще 2 завершают ремонтную программу. Энергоблоки ТЭС и гидроагрегаты ГЭС будут в работе к началу зимы. По состоянию на сегодняшний день мы также отремонтировали более 80% магистральных сетей", – отметил Шмигаль.
Четвертый фактор – это защита энергообъектов – пассивная и активная. По его словам, Украина реализует проекты, которые никто в мире до сих пор не делал. Также идет работа по децентрализации энергосистемы.
Пятый фактор — системная работа с международными партнерами и решения, усилившие возможности Украины.
"Партнеры предоставили $2,3 миллиарда на восстановление и защиту энергетики. Мы также расширили возможность для импорта электроэнергии из ЕС более чем вдвое: с 500 МВт до 1200 МВт", - сказал премьер-министр.
Шестой фактор – достаточное количество энергоресурсов. В частности, он напомнил, что Украина намерена пройти зиму исключительно на газ собственной добычи .
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12 сентября Шмигаль сказал, что подготовка к отопительному сезону вышла на финальную стадию.
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