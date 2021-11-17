Шмигаль объяснил, как будут начислять тысячу гривен для вакцинированных

Об этом он заявил 17 ноября на заседании Кабмина, передает Еспресо.TV.



Тысячу гривен для вакцинированных украинцев будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение "Дия".



По словам премьера Дениса Шмыгаля, эти средства можно будет потратить на билеты в кино, театры, занятия спортом, путешествия по Украине поездом или самолетом.



Он отметил, что деньги могут получить около 6 тысяч субъектов бизнеса.



Также Шмыгаль отметил, что эта сумма не будет облагаться налогом и не повлияет на получение субсидий.



"Программа заработает с 19 декабря этого года и будет действовать до конца следующего года... Никаких налогов на тысячу грн начисляться не будет. Эти средства не повлияют на получение субсидий", - пояснил он.

Напомним, в понедельник, 15 ноября, президент Зеленский анонсировал программу поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики, согласно которой вакцинированные украинцы, привившиеся двумя дозами вакцины против COVID-19, смогут получить по 1 тыс. грн.

16 ноября Владимир Зеленский объяснил, что деньги будут предоставляться в виде депозитов, которые можно потратить на определенные услуги.

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