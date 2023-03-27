Шмигаль обсудил восстановление Украины с послом США Бринк
Премьер-министр Денис Шмигаль 27 марта обсудил приоритетные проекты восстановления Украины с послом США Бриджит Бринк. Приоритетом является восстановление жилья людей
Об этом он сообщил в Telegram .
"Прежде всего, рассчитываем на поддержку партнеров в восстановлении энергетики, критической инфраструктуры, в гуманитарном разминировании и программах поддержки бизнеса", - отметил Шмигаль.
При этом восстановление жилья людей он назвал приоритетом для правительства.
"Затронули вопросы сотрудничества с МВФ и Всемирным банком. Есть договоренности с Фондом о старте новой обширной программы, а также благодарны Группе ВБ за помощь в проведении второй оценки убытков и потребностей на восстановление, которая станет базисом для восстановления в этом году", - написал премьер. ер.
- Всемирный банк оценил восстановление Украины в $411 млрд. Однако эта сумма не учитывает разрушения на оккупированных территориях.
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