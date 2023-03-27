Шмигаль обсудил восстановление Украины с послом США Бринк

Об этом он сообщил в Telegram .

"Прежде всего, рассчитываем на поддержку партнеров в восстановлении энергетики, критической инфраструктуры, в гуманитарном разминировании и программах поддержки бизнеса", - отметил Шмигаль.

При этом восстановление жилья людей он назвал приоритетом для правительства.

"Затронули вопросы сотрудничества с МВФ и Всемирным банком. Есть договоренности с Фондом о старте новой обширной программы, а также благодарны Группе ВБ за помощь в проведении второй оценки убытков и потребностей на восстановление, которая станет базисом для восстановления в этом году", - написал премьер. ер.