Шмыгаль обсудил с главой представительства ЕС запуск программы восстановления Украины и подготовку к зиме

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Обсудили дальнейшее сотрудничество, в частности, европейскую инициативу Ukraine Facility, которая предусматривает финансирование в размере 50 млрд евро. Делаем все необходимое для успешного запуска программы", - написал глава правительства.



Также стороны скоординировали подготовку к зиме.

Шмыгаль поблагодарил ЕС за поддержку во время прошедшего отопительного сезона и отметил, что Украина вместе с партнерами работает над усилением защиты неба.

Ukrainian Facility – это программа, которая предусматривает выделение Украине 50 млрд евро на восстановление. Предложение по ее созданию поступило в июне, накануне конференции в Лондоне.

Фонд является особым инструментом, который будет работать под руководством Еврокомиссии и направлен на предоставление краткосрочного и среднесрочного финансирования для решения потребностей Украины в восстановлении и реконструкции в период с 2024 по 2027 год. Создание такого инструмента обеспечивает стабильное и предсказуемое финансирование, что оказывает положительное влияние на макрофинансовую стабильность страны.

Кроме того, ресурсы, предоставляемые через Ukrainian Facility, будут способствовать реализации важных реформ для быстрого вступления страны в ЕС, осуществления перехода к зеленой, цифровой и инклюзивной экономике. Для старта программы правительство должно подготовить План восстановления, реконструкции и модернизации страны (Ukraine Plan).

Лондонская конференция по восстановлению

21-22 июня в Лондоне прошла очередная Конференция по восстановлению Украины. Она является продолжением ежегодных конференций по реформам в Украине, которые проходили с 2017 года.

Наибольшую часть финансовой помощи Украине взял на себя Евросоюз, который планирует выделить Украине €50 миллиардов в виде грантов и кредитов. Поддержка рассчитана на ближайшие четыре года.

Среди отдельных стран больше всего присоединились Великобритания и США. 21 июня Лондон объявил "исторический пакет финансовой поддержки для Украины" на сумму $3 млрд, которая будет предоставлена в течение трех лет. В Вашингтоне заверили, что предоставя Украине $1,3 млрд. Средства будут направлены, в частности, на восстановление энергосистемы, инфраструктуры и помощь предприятиям.

Также о существенной помощи заверили и другие государства. ФРГ обещала предоставить Украине дополнительно 381 млн. евро на гуманитарную помощь в 2023 году. Правительство Испании обязалось выделить на восстановление и реконструкцию Украины более 250 млн евро. Федеральное правительство Австрии согласовало выделение дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Также правительство Украины подписало меморандум с Европейским инвестиционным банком о сотрудничестве в проектах восстановления Украины, предусматривающий выделение €840 млн.

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