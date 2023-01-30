Шмыгаль не обнаружил достаточно оснований, чтобы лишить экслидера ОПЗЖ Бойко звания Героя
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает недостаточными основания для лишения бывшего главы пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко звания Героя Украины
Об этом стало известно из ответа Офиса президента на запрос Движения ЧЕСНО.
Петиция о лишении Бойко звания Героя, инициированная лейтенантом ВСУ Андреем Гайдаем, набрала 26 тысяч голосов, поэтому 9 декабря Зеленский обратился к Шмыгалю с просьбой проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Бойко.
В свою очередь Шмыгаль заявил, что сейчас достаточных оснований для лишения Бойко звания нет.
Звание Героя Бойко получил от Леонида Кучмы в 2004 году, когда возглавлял "Нафтогаз". Бизнесмен договорился о газовых задолженностях перед Россией и Туркменистаном, за что получил орден "Дерава" и звание Героя Украины за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд".
ЧЕСНО напоминает, что 26 февраля 2022 года Бойко в эфире российского пропагандиста Соловьева иронизировал над войной и украинскими СМИ.
Также в Верховной Раде проголосован за законопроект №6163, предусматривающий введение механизма о лишении госнаград лиц, публично поддержавших аннексию Крыма, оправдывающих оккупацию украинских территорий, публично отрицающих вооруженную агрессию России против Украины, популяризирующих руководство государства-агрессора и т.д.
- 13 января Верховная Рада конституционным большинством лишила мандатов депутатов ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.
- До этого Зеленский лишил их гражданства Украины.
- 29 января народный депутат, бывший член парламентской фракции запрещенной ныне партии ОПЗЖ Олег Волошин решил сложить мандат.
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