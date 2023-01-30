Об этом стало известно из ответа Офиса президента на запрос Движения ЧЕСНО.

Петиция о лишении Бойко звания Героя, инициированная лейтенантом ВСУ Андреем Гайдаем, набрала 26 тысяч голосов, поэтому 9 декабря Зеленский обратился к Шмыгалю с просьбой проанализировать наличие обоснованных оснований для применения персональных ограничительных мер в отношении Бойко.

В свою очередь Шмыгаль заявил, что сейчас достаточных оснований для лишения Бойко звания нет.

Звание Героя Бойко получил от Леонида Кучмы в 2004 году, когда возглавлял "Нафтогаз". Бизнесмен договорился о газовых задолженностях перед Россией и Туркменистаном, за что получил орден "Дерава" и звание Героя Украины за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии топливно-энергетического комплекса, многолетний самоотверженный труд".

ЧЕСНО напоминает, что 26 февраля 2022 года Бойко в эфире российского пропагандиста Соловьева иронизировал над войной и украинскими СМИ.

Также в Верховной Раде проголосован за законопроект №6163, предусматривающий введение механизма о лишении госнаград лиц, публично поддержавших аннексию Крыма, оправдывающих оккупацию украинских территорий, публично отрицающих вооруженную агрессию России против Украины, популяризирующих руководство государства-агрессора и т.д.

13 января Верховная Рада конституционным большинством лишила мандатов депутатов ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

До этого Зеленский лишил их гражданства Украины.

29 января народный депутат, бывший член парламентской фракции запрещенной ныне партии ОПЗЖ Олег Волошин решил сложить мандат.

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