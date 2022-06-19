Шмигаль назвал преимущества Украины от статуса кандидата в члены ЕС
Премьер-министр Денис Шмигаль считает, что получение статуса кандидата в члены ЕС предоставит Украине шесть преимуществ
Об этом он написал в Facebook .
"Во-первых, это юридическое закрепление европейского будущего Украины. Это значит, что Украина не просто потенциально когда-нибудь может присоединиться к ЕС, а что процесс запущен, и она отвечает уже значительному количеству критериев, которые выдвигаются к кандидатам", - отметил Шмигаль.
По его словам, подготовка к членству будет предусматривать завершение трансформации всех сфер, и в этом процессе Еврокомиссия предоставит всю необходимую помощь.
"Украина станет полноправным членом программ и инициатив ЕС. Украина, как страна-кандидат, будет иметь более широкие возможности для того, чтобы ее голос был услышан при формировании политик ЕС", - написал премьер.
Шмигаль добавил, что статус кандидата и движение к членству сделают Украину более привлекательной для инвесторов.
"Бизнес-климат будет приближаться к условиям, как в странах ЕС - инвесторы будут действовать на предсказуемом рынке, а бизнес - защищенным. Привлекательность для инвесторов также будет нуждаться в надежных гарантиях безопасности после победы над Россией", - отметил глава правительства.
Он также подчеркнул, что Украине станет доступна финансовая помощь для готовящихся к вступлению в ЕС стран. Она может предоставляться через гранты, инвестиции или как техническая помощь.
"Аккумулируя средства для восстановления Украины сегодня через специальный трастовый фонд солидарности, ЕС будет относиться к таким инвестициям не как к послевоенному восстановлению третьей страны, а инвестированию в благосостояние потенциального будущего члена ЕС", - написал Шмигаль.
По его мнению, движение в ЕС позволит модернизировать Украину.
- Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что на пути к членству в ЕС Украине необходимо предпринять определенные шаги в сфере верховенства права и антикоррупции.
- 23-24 июня состоится саммит лидеров ЕС, который должен принять решение: предоставлять Украине статус кандидата на вступление в ЕС или нет. Канцлер Германии Олаф Шольц оптимистично настроен по способности 27 стран ЕС согласовать позицию по предоставлению Украине статуса.
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