Шмигаль назвал обновленные приоритеты проекта "Украинская архитектура реформ"
Широкомасштабная война создала новые вызовы и новые приоритеты работы, заставляющие переосмыслить роль проекта "Украинская архитектура реформ"
Об этом написал премьер-министр Денис Шмигаль на своей странице в Telegram по результатам встречи представителей Европейского банка реконструкции и развития, Европейского Союза и Офиса реформ при Кабинете Министров.
"Скоординировали потребности и сотрудничество по восстановлению с ЕБРР, ЕС и Офисом реформ при Кабинете Министров. Широкомасштабная война создала новые вызовы и новые приоритеты работы, заставляющие переосмыслить роль проекта "Украинская архитектура реформ", – заявил Шмигаль.
По его словам, планируется сосредоточить деятельность на десяти ключевых направлениях и реформах:
- разработка новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы;
- реформа сектора гражданской безопасности;
- обновленная ветеранская политика;
- реформа энергетики, направленная на энергонезависимость и модернизацию;
- восстановление;
- масштабная социальная реформа;
- проекты поддержки бизнеса;
- новые направления в реформе образования;
- реформа таможни;
- реформа государственного управления
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.44
Покупка 37.44Продажа 38.24
-
EUR
Покупка 40.76Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное