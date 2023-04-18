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Шмигаль назвал обновленные приоритеты проекта "Украинская архитектура реформ"

18 апреля, 2023 вторник
04:11
Экономика

Широкомасштабная война создала новые вызовы и новые приоритеты работы, заставляющие переосмыслить роль проекта "Украинская архитектура реформ"

Об этом написал премьер-министр Денис Шмигаль на своей странице в Telegram по результатам встречи представителей Европейского банка реконструкции и развития, Европейского Союза и Офиса реформ при Кабинете Министров.

"Скоординировали потребности и сотрудничество по восстановлению с ЕБРР, ЕС и Офисом реформ при Кабинете Министров. Широкомасштабная война создала новые вызовы и новые приоритеты работы, заставляющие переосмыслить роль проекта "Украинская архитектура реформ", – заявил Шмигаль.

По его словам, планируется сосредоточить деятельность на десяти ключевых направлениях и реформах:

  1. разработка новой экономической модели Украины как ресурсного центра Европы;
  2. реформа сектора гражданской безопасности;
  3. обновленная ветеранская политика;
  4. реформа энергетики, направленная на энергонезависимость и модернизацию;
  5. восстановление;
  6. масштабная социальная реформа;
  7. проекты поддержки бизнеса;
  8. новые направления в реформе образования;
  9. реформа таможни;
  10. реформа государственного управления
Украина
Денис Шмыгаль
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