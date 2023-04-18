Шмигаль назвал обновленные приоритеты проекта "Украинская архитектура реформ"

Об этом написал премьер-министр Денис Шмигаль на своей странице в Telegram по результатам встречи представителей Европейского банка реконструкции и развития, Европейского Союза и Офиса реформ при Кабинете Министров.

"Скоординировали потребности и сотрудничество по восстановлению с ЕБРР, ЕС и Офисом реформ при Кабинете Министров. Широкомасштабная война создала новые вызовы и новые приоритеты работы, заставляющие переосмыслить роль проекта "Украинская архитектура реформ", – заявил Шмигаль.

По его словам, планируется сосредоточить деятельность на десяти ключевых направлениях и реформах: