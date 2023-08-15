Об этом Шмигаль написал в Telegram.

"Украина настроена решительно. Сформирована мощная международная коалиция за честный спорт, в которую входят 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские Игры в Париже, если РФ и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях. Ожидаем, что МОК примет правильное решение и решительно отстранит агрессора от Олимпиады", - написал Шмигаль.

Премьер-министр также напомнил, что с начала масштабного вторжения РФ убила сотни украинских спортсменов.

"Государства, запятнавшие себя кровью украинцев, не могут участвовать в Олимпийских играх. За время полномасштабной войны Россия убила 340 украинских спортсменов и тренеров, разрушила или повредила 343 спортивных объекта, ежедневно атакует мирные города и села ракетами и дронами" , – написал Шмигаль.

Ранее министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что Украина выступит на Олимпиаде-2024 даже при участии в Играх россиян и белорусов в нейтральном статусе.

Что известно об участии россиян и белорусов в Олимпиаде

27 января глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 даже вопреки угрозам Украины бойкотировать Игры. По мнению президента МОК, предостережение президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта о бойкоте Олимпиады-2024 "не соответствует миссии МОК".

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее клеветой.

Президент МОК Томас Бах заявил, что отстранение россиян и белорусов от международных соревнований является нарушением прав человека.

30 марта Кабинет министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии.

22 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала МОК не допускать спортсменов из Беларуси и РФ к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году даже под нейтральным флагом.

26 июля национальные олимпийские комитеты РФ и Белоруссии не получили от МОК приглашения к участию в летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ, разрешающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают россияне и белорусы в нейтральном статусе, а не под своими флагами. Таким образом, Украина отказалась от бойкота турниров, где атлеты из России и Беларуси выступают в нейтральном статусе.