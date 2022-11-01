Шмыгаль допустил эвакуацию жителей отдельных регионов как "экстренный шаг"
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль допускает эвакуацию из отдельных громад или регионов из-за повреждения критической инфраструктуры, но как экстренный шаг
Об этом он заявил на заседании правительства 1 ноября, передает Правительственный портал.
По его словам, сейчас власти призывают людей, имеющих желание и возможность, покидать опасные населенные пункты.
"Об эвакуации из отдельных громад или регионов, о которой были вчера новости. Сейчас мы призываем людей выезжать только из громад, расположенных в непосредственной близости к линии боевых действий. Действительно, планы эвакуации разработаны для каждого региона, но это экстренный шаг, который мы будем применять в последнюю очередь. Такой сценарий также возможен, но сделаем все, чтобы его не допустить", – сказал Шмигаль.
Премьер отметил, что государство готовится и запасается дополнительным оборудованием для решения энергетических проблем.
"Украинцы также должны готовиться к сложной зиме и иметь запасы технической воды, фонариков, павербанков, теплой одежды, батареек и других вещей", - подчеркнул глава правительства.
- Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба 31 октября заявлял, что власти не планируют переселять людей в другие регионы, где ситуация в энергетике более стабильная.
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