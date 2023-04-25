Шмигаль 27 апреля встретится с Папой Франциском, накануне визита понтифика в Венгрию
Папа Римский Франциск примет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 27 апреля, накануне апостольского визита понтифика в Венгрию
Об этом пишет итальянское агентство ANSA.
По информации Ватикана, встреча в Апостольском дворце запланирована в четверг на 9 часов утра.
Шмигаль прибудет в Италию в среду, 26 апреля, и будет находиться в Риме, где примет участие в двусторонней конференции по восстановлению Украины и представит ее итоги вместе с премьер-министром Италии Джорджо Мэлони.
Папа Франциск посетит с 28 по 30 апреля столицу Венгрии Будапешт, где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном.
В Венгрии Папа Римский также проведет встречи с беженцами, молодежью, членами местной церкви и представителями культурного сектора, обратится к политической и дипломатической власти и возглавит мессу.
- В Ватикане заявили, что во время визита в Венгрию Франциск будет, в частности, призывать к миру в Украине.
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