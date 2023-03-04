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"Шли по еще теплым телам": под Авдеевкой разбили полк россиян, которые жаловались накануне Путину

4 мартa, 2023 суббота
18:22
война с Россией

Под Авдеевкой в ночь с 28 февраля на 1 марта уничтожили 1439-й полк неподготовленных мобилизованных россиян из Иркутской области. Перед этим они обращались к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой, что их без подготовки отправляют на убой

Об этом информирует Сибирь.Реалии .

Отмечают, что мобилизованные россияне обращались не только к Путину, но и к своему губернатору Игорю Кобзеву и к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Всего они записывали три видеообращения, которые, однако, остались без ответа.

Захватчики жаловались, в частности, на произвол командиров из террористической "ДНР". Они, по словам захватчиков, не обеспечивали их продуктами, техникой и какой-либо поддержкой. Также мобилизованные сетовали, что вместо подготовки к службе в местной терробороне их переквалифицировали в штурмовую группу. Впоследствии они записали обращение, в котором отметили, что командиры из "ДНР" заставляли их воевать "методами Жукова", то есть при отказе выполнять приказы стреляли по мобилизованным из автоматов и БМП. Также они жаловались на отсутствие подготовки и боеспособности подразделений.

После обнародования второго обращения руководство Иркутской области решило отправить им гуманитарную помощь и помочь перевести на новое место службы, однако не успели, а за жалобы наказали. Так, замполита полка арестовали за заявление, что необученные гражданские не могут успешно воевать, а других бросили на штурм Авдеевки, где их разбили украинские защитники. Известно, что из всего полка выжило несколько человек и замполит.

Несколько родственниц уцелевших отметили, что остальные из полка либо погибли сразу, либо были ранены и брошены на поле боя. Уцелевшие раненые рассказывают, что им повезло, что их забрали с поля боя, ведь обычно так не делают.

"Обычно бросают и всех записывают как пропавших без вести - и раненых, и убитых. Говорит, бежали, а потом шли по полю, усеянному трупами. Просто шли по еще теплым телам... Он рассказывал и плакал", - говорит сестра одного из мобилизованных.

Жена другого захватчика рассказала, что ее муж был уверен, что их бросили на верную смерть. Она отметила, что мобилизованных выталкивали в чистое поле, угрожали застрелить, если не выйдут. Дали каждому только по автомату.

"Вытолкнули их в чистое поле, а сами уехали. Они были без поддержки, в такой броне - палкой проткнешь. Не успели оглянуться - по ним начали стрелять. По словам мужа, больше всего ранений нанесла "какая-то птичка". ... Они под снарядами бежали несколько часов", - сказала женщина.

  • 27 февраля начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что с севера и юга от Авдеевки враг пытался окружить город.
Украина
Россия
Донетчина
Авдеевка
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