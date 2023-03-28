Об этом информируют РосСМИ 28 марта.

Сообщается, что трое курсантов накануне имели освобождение от военной академии, однако уже вечером россияне вернулись на построение и отошли ко сну вместе с сослуживцами.

Около 7 часов утра 27 марта им стало плохо в казарме. У курсантов пошла пена изо рта и начались признаки эпилептического приступа.

Все трое военных скончались до прибытия медиков.

Известно, что курсанты проходили службу по контракту в военной академии связи имени Буденного города Сертолово. Один из них был уроженцем Владивостока, еще один – Нальчика. Им было по 19 лет.

Следствие устанавливает происшествия и предпосылки погибели курсантов.