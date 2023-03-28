Шла пена изо рта: под Санкт-Петербургом скончались трое курсантов военной академии
В российской военной академии связи имени Буденного в городе Сертолово умерли трое курсантов, которые за день до того находились в увольнении
Об этом информируют РосСМИ 28 марта.
Сообщается, что трое курсантов накануне имели освобождение от военной академии, однако уже вечером россияне вернулись на построение и отошли ко сну вместе с сослуживцами.
Около 7 часов утра 27 марта им стало плохо в казарме. У курсантов пошла пена изо рта и начались признаки эпилептического приступа.
Все трое военных скончались до прибытия медиков.
Известно, что курсанты проходили службу по контракту в военной академии связи имени Буденного города Сертолово. Один из них был уроженцем Владивостока, еще один – Нальчика. Им было по 19 лет.
Следствие устанавливает происшествия и предпосылки погибели курсантов.
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