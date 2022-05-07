"Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…" – перехвачен разговор оккупанта с женой
Кроме того, россияне считают, что украинские женщины тоже враги, поэтому военные РФ их убивают
Об этом пишет Служба безопасности Украины.
СБУ перехватила разговор российского солдата с женой, в котором муж хвастал своими зверствами над украинками. Оккупант рассказал, как они убивают женщин на глазах у их детей.
"Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…" – рассказал российский командир гаубичной батареи.
В ответ женщина только оправдала преступление: "Конечно, она считается… тоже враг".
"То есть в промытых мозгах россиян каждый гражданин нашего государства заслуживает смерти только потому, что он или она – украинцы.
При этом удивляются, что "местное население озлоблено", - комментируют в пресс-службе СБУ.
- Ранее СБУ перехватила разговор россиян об оказавшихся в РФ украинцах: "Не нравится - пи***й обратно, тебя сюда никто не звал и никто не держит".
- Также Служба безопасности Украины перехватила разговор очередного российского оккупанта с его супругой. В нем говорится, что захватчики гонят домой из Мариуполя караваны с ликвидированными военными РФ, а вместо новых брошенных на это направление танков вывозят подбитый металлолом.
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