Шла 7 км в поисках бабушки. На пляже в Лазурном потерялась девочка
На Херсонщине полицейские нашли 10-летнюю девочку, которая потерялась на пляже и прошла 7 километров, разыскивая родных. Ребенок отдыхает в поселке Лазурное вместе со своей бабушкой
Подробности рассказывает Еспресо.TV .
Сообщение от обеспокоенной женщины, что на пляже Лазурного исчезла ее 10-летняя внучка, поступило в Скадовске районное отделение Национальной полиции вечером в пятницу, 9 июля 2021 года.
"Полицейские сразу начали поиски девочки. Несколько поисковых групп полицейских прочесывали береговую линию курорта. Во время розыскных мероприятий полицейские выяснили, что 10-летний ребенок прошел по берегу примерно 7 км от места, где пропала, в соседний курорт в поселке Приморское. Один из отдыхающих автокемпинга увидел девочку и расспросил, откуда она. Ребенок рассказал, что потерялся, не теряя времени неравнодушный гражданин сразу вызвал полицию ", - отмечают правоохранители.
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Полицейским девочка объяснила, что собирала камешки на берегу и не заметила, как потеряла родственников из виду. После чего пошла берегом.
К счастью, с девочкой все хорошо, ребенка отвезли к бабушке, с родственниками девочки провели профилактическую беседу о внимательном уходе за детьми.
Полиция обращается к родителям с просьбой хорошо следить за своими детьми во время отдыха, особенно у водоемов.
"Если же ваш ребенок потерялся, не теряйте времени, а сразу обращайтесь за помощью в полицию", - отмечают стражи правопорядка.
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