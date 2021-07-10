Шла 7 км в поисках бабушки. На пляже в Лазурном потерялась девочка

Подробности рассказывает Еспресо.TV .



Сообщение от обеспокоенной женщины, что на пляже Лазурного исчезла ее 10-летняя внучка, поступило в Скадовске районное отделение Национальной полиции вечером в пятницу, 9 июля 2021 года.



"Полицейские сразу начали поиски девочки. Несколько поисковых групп полицейских прочесывали береговую линию курорта. Во время розыскных мероприятий полицейские выяснили, что 10-летний ребенок прошел по берегу примерно 7 км от места, где пропала, в соседний курорт в поселке Приморское. Один из отдыхающих автокемпинга увидел девочку и расспросил, откуда она. Ребенок рассказал, что потерялся, не теряя времени неравнодушный гражданин сразу вызвал полицию ", - отмечают правоохранители.



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Полицейским девочка объяснила, что собирала камешки на берегу и не заметила, как потеряла родственников из виду. После чего пошла берегом.



К счастью, с девочкой все хорошо, ребенка отвезли к бабушке, с родственниками девочки провели профилактическую беседу о внимательном уходе за детьми.



Полиция обращается к родителям с просьбой хорошо следить за своими детьми во время отдыха, особенно у водоемов.



"Если же ваш ребенок потерялся, не теряйте времени, а сразу обращайтесь за помощью в полицию", - отмечают стражи правопорядка.



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