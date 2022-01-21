Школы Ужгорода переходят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ
24 января в школах Ужгорода вводится карантин с дистанционной формой обучения
Об этом сообщает горсовет Ужгорода .
Дистанционное обучение начнется 24 января и продлится две недели. Такое решение было принято на заседании противоэпидемической комиссии в горсовете.
Карантин также относится к художественным и спортивным школам. Детсады будут работать в обычном режиме.
На заседании пояснили, что эпидпорог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Ужгороде превышен в 2,2 раза. Кроме того, в этом эпидсезоне впервые подтвердили лабораторно циркуляцию вирусов гриппа типа А.
В горсовете отмечают, что в течение следующей недели было госпитализировано 118 больных, в том числе 68 детей (57,8%). Заболеваемость школьников выросла в 2,5 раза по сравнению с прошлой неделей: 2362 ученика из 63 классов и групп пошли на самоизоляцию.
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