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Школы Украины могут перейти на 12-летнее обучение

22 апреля, 2023 суббота
13:27
Общество

Министерство образования и науки изучает мнение экспертной среды, родителей и детей, чтобы уже в 2024 году перейти на систему 12-летнего обучения

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, отвечая на вопросы о перспективах введения 12-летнего школьного образования в Украине в 2024 году.

"Двенадцатилетка является евроинтеграционным шагом. Почему? Потому что большинство стран ЕС – мы проводили исследования среди 38 стран Европы – у нас 19 стран имеют 12-летнюю систему обучения, 17 стран – 13-летнюю систему обучения, и даже есть страны с 14-летним и 15-летним полным общим средним образованием. А если мы возьмем из всех стран, которые сейчас остались и не стремятся к евроинтеграции, то 11-летка осталась только в России и Беларуси", – сообщил Витренко.

В частности, по его мнению, учитывая тенденции в образовании, Украине следует продлить процесс обучения, чтобы человек положительно влиял на свое собственное благосостояние, благосостояние государства, на производительность труда. Это также станет стабилизацией общественной жизни в стране.

"Образованный человек – человек богатый и человек-инноватор", – считает он.

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Кроме того, отвечая на вопрос о внедрении 12-летней формы обучения уже с 2024 года, он сообщил, что сейчас проходит опрос экспертной среды, родителей и детей, чтобы принять решение. В то же время он отметил, что позитивом будет то, что украинские дипломы будут полностью признаваться в европейских странах, ведь детям нужно учиться еще год, чтобы поступить в заведения высшего образования Европы.

Витренко также считает, что война не может помешать положительным изменениям в образовании.

"Война – это тот аргумент, который позволяет нам сделать шаги, способные сделать жизнь украинцев после нашей победы еще лучше. В системе образования еще более образованными будут украинцы. Потому что введение профильной средней школы – это тот шаг, который позволит украинцам выбирать свой путь в жизни, свою образовательную территорию, те программы либо академические, либо профессиональные, либо научные. То есть это сможет диверсифицировать жизненный выбор каждого ребенка", – отметил он.

  • 31 марта сообщалось, что 21 страна мира уже подтвердила проведение основной сессии национального мультипредметного теста: переговоры с отдельными загранучреждениями продолжаются.
  • Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый обратил внимание на стрессовые условия, в которых вынуждены учиться дети. Чиновник призвал обсудить вопрос о количестве предметов, которые учащиеся изучают сегодня в украинских школах.
  • С 24 февраля 2022 года около 772 909 школьников сменили с дневной на дистанционную форму получения образования. В то же время на домашнее обучение перешли 64 409 учащихся.
  • 3 апреля началась регистрация абитуриентов для участия в Национальном мультипредметном тесте.
Украина
образование
Война с Россией
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