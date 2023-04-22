Школы Украины могут перейти на 12-летнее обучение
Министерство образования и науки изучает мнение экспертной среды, родителей и детей, чтобы уже в 2024 году перейти на систему 12-летнего обучения
Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, отвечая на вопросы о перспективах введения 12-летнего школьного образования в Украине в 2024 году.
"Двенадцатилетка является евроинтеграционным шагом. Почему? Потому что большинство стран ЕС – мы проводили исследования среди 38 стран Европы – у нас 19 стран имеют 12-летнюю систему обучения, 17 стран – 13-летнюю систему обучения, и даже есть страны с 14-летним и 15-летним полным общим средним образованием. А если мы возьмем из всех стран, которые сейчас остались и не стремятся к евроинтеграции, то 11-летка осталась только в России и Беларуси", – сообщил Витренко.
В частности, по его мнению, учитывая тенденции в образовании, Украине следует продлить процесс обучения, чтобы человек положительно влиял на свое собственное благосостояние, благосостояние государства, на производительность труда. Это также станет стабилизацией общественной жизни в стране.
"Образованный человек – человек богатый и человек-инноватор", – считает он.
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Кроме того, отвечая на вопрос о внедрении 12-летней формы обучения уже с 2024 года, он сообщил, что сейчас проходит опрос экспертной среды, родителей и детей, чтобы принять решение. В то же время он отметил, что позитивом будет то, что украинские дипломы будут полностью признаваться в европейских странах, ведь детям нужно учиться еще год, чтобы поступить в заведения высшего образования Европы.
Витренко также считает, что война не может помешать положительным изменениям в образовании.
"Война – это тот аргумент, который позволяет нам сделать шаги, способные сделать жизнь украинцев после нашей победы еще лучше. В системе образования еще более образованными будут украинцы. Потому что введение профильной средней школы – это тот шаг, который позволит украинцам выбирать свой путь в жизни, свою образовательную территорию, те программы либо академические, либо профессиональные, либо научные. То есть это сможет диверсифицировать жизненный выбор каждого ребенка", – отметил он.
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