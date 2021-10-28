Школы Сумщины перейдут на "дистанционку"

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

"С 29 октября школьники Сумщины с 1 по 11 класс переходят на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

За это решение проголосовали все члены областной комиссии.

Директор Департамента образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробова добавила, что в октябре коронавирусом заболели 693 ученика.

Напомним, с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону карантинных ограничений.

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