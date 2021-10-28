Школы Сумщины перейдут на "дистанционку"
В Сумской области школы перейдут на дистанционное обучение до 7 ноября
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА.
"С 29 октября школьники Сумщины с 1 по 11 класс переходят на дистанционное обучение", - говорится в сообщении.
Соответствующее решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
За это решение проголосовали все члены областной комиссии.
Директор Департамента образования и науки Сумской ОГА Виктория Гробова добавила, что в октябре коронавирусом заболели 693 ученика.
- Напомним, с 1 ноября Киев переходит в "красную" зону карантинных ограничений.
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