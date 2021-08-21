Школы с вакцинированными учителями могут выиграть новые компьютеры
В Министерстве здравоохранения Украины нашли способ поощрить педагогов сделать прививку от коронавируса
Вечером в пятницу, 20 августа 2021 года, через свой официальный канал в Telegram ведомство объявило проведение конкурса для школ "Вакцинированные и открытые", рассказывает Еспресо.TV .
"В вашей школе вакцинировали 80% работников? Тогда идите на конкурс " Вакцинированные и открытые " и выигрывайте компьютеры, гарнитуры и роутеры для ваших безопасных заведений", - отмечается в сообщении.
Участников конкурса ждут:
три суперприза: наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы;
15 мини-призив: наборы из 10 гарнитур и роутера для каждой школы-победительницы.
Любой представитель школы может зарегистрировать школу онлайн со ссылкой .
Конечное время и день подачи заявок - 23:59 среды, 29 сентября.
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Итоги объявят 3 октября 2021 года, в День учителя.
"Все участники конкурса получат сертификаты об участии, а также гарантированные призы за публикацию о конкурсе в своих социальных сетях под хэштегом # ВакцинованіВидкриті", - обещают в Минздраве.
- Напомним, школы с менее чем 80% вакцинированных педагогов с 1 сентября 2021 года будут работать онлайн или смешано.
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