Школы с вакцинированными учителями могут выиграть новые компьютеры

Вечером в пятницу, 20 августа 2021 года, через свой официальный канал в Telegram ведомство объявило проведение конкурса для школ "Вакцинированные и открытые", рассказывает Еспресо.TV .



"В вашей школе вакцинировали 80% работников? Тогда идите на конкурс " Вакцинированные и открытые " и выигрывайте компьютеры, гарнитуры и роутеры для ваших безопасных заведений", - отмечается в сообщении.







Участников конкурса ждут:



три суперприза: наборы из 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы;



15 мини-призив: наборы из 10 гарнитур и роутера для каждой школы-победительницы.



Любой представитель школы может зарегистрировать школу онлайн со ссылкой .



Конечное время и день подачи заявок - 23:59 среды, 29 сентября.



Читайте также: Виктор Ляшко назвал лучшую COVID-вакцину



Итоги объявят 3 октября 2021 года, в День учителя.



"Все участники конкурса получат сертификаты об участии, а также гарантированные призы за публикацию о конкурсе в своих социальных сетях под хэштегом # ВакцинованіВидкриті", - обещают в Минздраве.

Напомним, школы с менее чем 80% вакцинированных педагогов с 1 сентября 2021 года будут работать онлайн или смешано.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb