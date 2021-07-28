Школы не в "зеленой" зоне карантина будут работать только при 80% вакцинированного персонала, - Ляшко
В случае перехода области в "желтую", "оранжевую" или "красную" зоны карантина для работы учебного заведения нужно иметь 80% вакцинированного персонала
Об этом говорится в постановлении правительства, принятом 28 июля.
"В случае выхода региона из "зеленой" зоны для работы учебного заведения нужно иметь минимум 80% полностью вакцинированного персонала", - заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.
В правительстве напомнили: алгоритм записи и проведения вакцинации такой:
- Руководители учебных заведений формируют списки желающих вакцинироваться.
- Затем предоставляют списки органам управления образованием местных советов (ОУО). ОУО предоставляют списки департаментам / управлениям образования и науки ОГА и КГГА.
- Руководители учреждений профтех и профессионального предвысшего образования предоставляют списки департаментам / управлениям образования и науки ОГА и городской администрации.
- Департаменты / управления предоставляют списки учебных заведений департаментам здравоохранения.
- Руководители высших учебных заведений направляют списки департаментам здравоохранения администраций.
- Региональные координаторы по вакцинации сообщают руководителям учебных заведений, которые подали списки, о дате и времени, когда мобильная бригада приедет в заведение для вакцинации коллектива.
- Уточненные списки руководители должны предоставить к первому приезду мобильной бригады в заведение образования.
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