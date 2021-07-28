Школы не в "зеленой" зоне карантина будут работать только при 80% вакцинированного персонала, - Ляшко

Об этом говорится в постановлении правительства, принятом 28 июля.

"В случае выхода региона из "зеленой" зоны для работы учебного заведения нужно иметь минимум 80% полностью вакцинированного персонала", - заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

В правительстве напомнили: алгоритм записи и проведения вакцинации такой:

Руководители учебных заведений формируют списки желающих вакцинироваться.

Затем предоставляют списки органам управления образованием местных советов (ОУО). ОУО предоставляют списки департаментам / управлениям образования и науки ОГА и КГГА.

Руководители учреждений профтех и профессионального предвысшего образования предоставляют списки департаментам / управлениям образования и науки ОГА и городской администрации.

Департаменты / управления предоставляют списки учебных заведений департаментам здравоохранения.

Руководители высших учебных заведений направляют списки департаментам здравоохранения администраций.

Региональные координаторы по вакцинации сообщают руководителям учебных заведений, которые подали списки, о дате и времени, когда мобильная бригада приедет в заведение для вакцинации коллектива.

Уточненные списки руководители должны предоставить к первому приезду мобильной бригады в заведение образования.