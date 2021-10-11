Школы Мелитополя переходят на дистанционный режим работы

Об этом сообщает сайт горсовета Мелитополя .



При этом осенние каникулы переносят на период с 18 по 24 октября.



Кроме того, работу учреждений дополнительного образования, кружков и спортшкол также переводят на дистанционную форму, город прекращает проведение спортивных мероприятий, а учреждения культуры (библиотеки и музеи) будут обслуживать посетителей по предварительной записи.



Детские сады пока продолжают работу в обычном режиме.