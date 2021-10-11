Школы Мелитополя переходят на дистанционный режим работы
В связи с введением в Запорожской области "оранжевого" уровня эпидемической опасности COVID-19 заведениям общего среднего и внешкольного образования Мелитополя рекомендуется с 11 октября перейти на дистанционную форму работы
Об этом сообщает сайт горсовета Мелитополя .
При этом осенние каникулы переносят на период с 18 по 24 октября.
Кроме того, работу учреждений дополнительного образования, кружков и спортшкол также переводят на дистанционную форму, город прекращает проведение спортивных мероприятий, а учреждения культуры (библиотеки и музеи) будут обслуживать посетителей по предварительной записи.
Детские сады пока продолжают работу в обычном режиме.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье ввели "оранжевый" карантин.
- С 10 октября в Харькове ввели карантинные меры "оранжевого" уровня.
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