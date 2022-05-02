Школы Киева начали прием документов в первый класс

Об этом сообщают на официальном портале КГГА.



По предварительным данным, с сегодняшнего дня, 2 мая, в Киеве начат прием документов в первый класс.

"В условиях военного положения документы будут приниматься не только лично, но и в электронном виде или в виде почтовых писем. Отсутствие медицинской справки не является основанием для отказа в зачислении", – прокомментировал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Сообщается, что прием документов продлится до 31 мая.

Также отмечается, что зачисление в 1-е классы будет осуществляться на основании заявления одного из родителей будущих первоклассников, предоставленных собственноручно или сканированных копий или фотокопий, направленных курьером, факсом, электронной почтой в адрес школы.



Кроме того, если до 31 мая родители не смогут получить медицинскую справку для своего ребенка, это не будет основанием для отказа в зачислении.

Оригиналы документов и медицинскую справку родители и опекуны должны подать до 23 августа 2022 года включительно.

При зачислении в учебное заведение приоритет будет предоставляться детям, проживающим на территории обслуживания, зарегистрированным переселенцам, детям, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе и детям работников этих учреждений.

"Мы надеемся, что 1 сентября поведем первоклашек в школу!" – добавил Поворозник.