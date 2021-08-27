Школы и сфера обслуживания: Минздрав планирует ввести норму о вакцинации 80% персонала
В Украине планируют ввести норму о вакцинации 80% персонала не только для учителей, но и в других сферах
Об этом в интервью BBC заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Он отметил, что эта норма для учителей начала действовать раньше, ведь 1 сентября уже очень скоро.
"Сейчас разрабатываем варианты, чтобы такие же меры применяли в отношении сотрудников критической инфраструктуры, сферы обслуживания. Но это будем не раньше середины сентября", - подчеркнул Кузин.
Как известно, школам, где непривиты большинство учителей, не позволят работать в "желтых" и "оранжевых" зонах.
- Напомним, Министерство здравоохранения рассматривает введение послаблений для вакцинированных от COVID-19 украинцев.
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