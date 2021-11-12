Школы должны перейти на очное обучение после отстранения невакцинированных учителей, - Шмигаль

Об этом он с аявив в эфире одного из телеканалов, передает РБК Украина.



"Правительство настаивает на том, что образование во всех учебных заведениях должно быть очным. С понедельника невакцинированные учителя и преподаватели отстранены, поэтому это позволяет считать, что 100% коллективов имеют вакцинацию", - сказал премьер-министр.



Он отметил, что Кабмин попросил глав местного самоуправления приложить усилия, чтобы все учебные заведения вышли из "дистанционки".



Шмигаль отметил, что Всемирная организация здравоохранения также советует очное обучение для школ.

Напомним, с 8 ноября от работы отстранены невакцинированные работники учебных заведений.

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