Школы должны перейти на очное обучение после отстранения невакцинированных учителей, - Шмигаль
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль настаивает на очном обучении после отстранения от работы невакцинированных педагогов
Об этом он с аявив в эфире одного из телеканалов, передает РБК Украина.
"Правительство настаивает на том, что образование во всех учебных заведениях должно быть очным. С понедельника невакцинированные учителя и преподаватели отстранены, поэтому это позволяет считать, что 100% коллективов имеют вакцинацию", - сказал премьер-министр.
Он отметил, что Кабмин попросил глав местного самоуправления приложить усилия, чтобы все учебные заведения вышли из "дистанционки".
Шмигаль отметил, что Всемирная организация здравоохранения также советует очное обучение для школ.
- Напомним, с 8 ноября от работы отстранены невакцинированные работники учебных заведений.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.02
Покупка 26.02Продажа 26.26
-
EUR
Покупка 29.73Продажа 30.15
- Актуальное
- Важное