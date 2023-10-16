Школу во Франции, где раньше произошло нападение на учителя, эвакуировали из-за сообщения о заминировании

Об этом сообщает Reuters .

В понедельник утром, 16 октября, среднюю школу в Аррасе, на севере Франции, где в пятницу произошло нападение на учителя, эвакуировали после сообщения о заминировании.

На место прибыла полицейская команда экспертов-взрывотехников.

Учителя и учащиеся средней школы "Лицей Гамбетта" собрались во дворе здания напротив их школы, а сотрудники службы гражданской защиты пытались их успокоить.