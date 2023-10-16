Школу во Франции, где раньше произошло нападение на учителя, эвакуировали из-за сообщения о заминировании
В понедельник утром среднюю школу в Аррасе, Франция, где произошло нападение на учителя, эвакуировали из-за сообщений о заминировании. На место прибыла полицейская команда экспертов-взрывотехников
Об этом сообщает Reuters .
В понедельник утром, 16 октября, среднюю школу в Аррасе, на севере Франции, где в пятницу произошло нападение на учителя, эвакуировали после сообщения о заминировании.
На место прибыла полицейская команда экспертов-взрывотехников.
Учителя и учащиеся средней школы "Лицей Гамбетта" собрались во дворе здания напротив их школы, а сотрудники службы гражданской защиты пытались их успокоить.
- В пятницу, 13 октября, 20-летний мужчина нанес смертельное ножевое ранение учителю французского языка и ранил еще двух человек во время нападения в лицее Гамбетта. Президент Эмманюэль Макрон осудил это нападение, назвав его "варварским исламским терроризмом".
- После нападения Франция была переведена на самый высокий уровень боевой готовности.
- На следующий день, 14 октября, пресс-служба Лувра объявила о закрытии музея на сутки из соображений безопасности после вооруженного нападения исламистов в северо-восточном городке Аррас. Следом за Лувром эвакуировали и Версальский дворец.
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