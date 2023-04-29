Действия судебного исполнителя осуществлялись по требованию города, поданному по согласованию с министерством иностранных дел, передает польский новостной канал TVN24.

На месте также присутствовала полиция.

После 14:00 приехал грузовик из посольства, в который сложили школьное имущество и учебные принадлежности.

Принудительное выселение "прошло гладко", говорится в сообщении.

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Как отметил при этом спикер польского МИД Лукаш Ясина, помещение российской школы не имело дипломатического статуса.

"Это просто возврат имущества Госказначейства, не имеющий никакого отношения к Венской конвенции. Сегодня судебной службой проводится исполнение", - сказал он.

"По нашему мнению, подтвержденному судом, это имущество принадлежит польскому государству и занималось Россией незаконно", - цитирует Ясину польское новостное радио RMF24.