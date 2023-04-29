Школу при посольстве РФ в Варшаве выселили по требованию мэрии. Россияне занимали помещение незаконно
В субботу, 29 апреля 2023 года, власть столицы Польши вернула себе здание по улице Келецкая, 45 в Варшаве, которое посольство России заняло - по мнению польского государства - незаконно. В нем ежедневно действовала российская средняя школа, где обучались дети дипломатов и военных
Действия судебного исполнителя осуществлялись по требованию города, поданному по согласованию с министерством иностранных дел, передает польский новостной канал TVN24.
На месте также присутствовала полиция.
После 14:00 приехал грузовик из посольства, в который сложили школьное имущество и учебные принадлежности.
Принудительное выселение "прошло гладко", говорится в сообщении.
Читайте также : Медведев призвал разорвать дипломатические отношения РФ с Польшей
Как отметил при этом спикер польского МИД Лукаш Ясина, помещение российской школы не имело дипломатического статуса.
"Это просто возврат имущества Госказначейства, не имеющий никакого отношения к Венской конвенции. Сегодня судебной службой проводится исполнение", - сказал он.
"По нашему мнению, подтвержденному судом, это имущество принадлежит польскому государству и занималось Россией незаконно", - цитирует Ясину польское новостное радио RMF24.
- Первыми о выселении школы при посольстве РФ в Варшаве сообщили российские информресурсы .
- Перед этим, напомним, власти Республики Польша арестовали банковские счета российского посольства и изъяли находившиеся на них средства.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное