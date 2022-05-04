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Школьный психолог из Черновцов передал "Гончаренко центру" почти тонну яблок на фронт для военных

4 мая, 2022 среда
12:48
Новости

Школьный психолог из Черновцов Николай Илащук передал около тонны фруктов для военных и жителей горячих точек. Витаминную гуманитарную помощь он еженедельно привозит в "Гончаренко центр" в Черновцах, откуда ее отправляют на фронт

Семья школьного психолога, волонтера Николая Илащука занимается садоводством. До войны они выращивали фрукты и овощи на продажу, а сейчас регулярно передают витаминную помощь украинской армии и жителей прифронтовых территорий. Через "Гончаренко центр" в Черновцах, который сейчас работает в формате волонтерского хаба, семья передала уже 820 кг фермерских яблок, которые очень полезны для военных на передовой.

До начала полномасштабной войны Николай проводил бесплатные психологические тренинги и обучающие семинары для детей и взрослых в "Гончаренко центре" в Черновцах. Однако российское вторжение изменило его жизнь, теперь на своих занятиях он помогает вынужденным переселенцам, рассказывает, как сохранить психическое здоровье во время войны, отличить полезную информацию от вредной, а также справиться со страхами, напряжением и тревогой. Кроме того, что Николай делится своими знаниями и навыками, они с семьей решили помогать и отправляющим яблоки на фронт.



Николай уверен, что такое волонтерство, помощь другим, позволяет выдержать стресс и найти точку опоры внутри себя.

"Помощь – это то, что уберегает нас от чувства вины и сейчас, и потом. Не все могут быть полезны на передовой, не все владеют оружием. Но главное, что мы все, с разных сторон, работаем на единое общее благо. Ведь, когда человек помогает другим, он чувствует себя частью большого целого, осознает, что приближает победу над оккупантами.Это как девиз нашего города Черновцы - "Совместными усилиями". Помощь другим - это помощь себе, она возвращает каждому человеку целостность, уверенность в себе и чувство собственного достоинства", - отметил волонтер.

Все "Гончаренко центры" превратились в волонтерские хабы, а преподаватели центров активно проявляют себя в волонтерстве.

"У нас просто невероятные люди, раньше они учили детей, делились своим опытом. Сейчас помогают армии, фронту, в каждом нашем центре кипит работа. Я уверен, что с такими удивительными людьми после победы мы отстроим Украину и станем еще сильнее!", — подчеркнул основатель волонтерской сети Гончаренко центр, нардеп Алексей Гончаренко.

Для справки : "Гончаренко центры" являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.

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