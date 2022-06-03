Школьный курс зарубежной литературы нужно освободить от мифа о великой русской литературе – доктор филологических наук архиепископ Игорь (Исиченко)
По мнению доктора филологии, программу курса зарубежной литературы в украинских школах нужно радикально переработать
Это в комментарии Эспрессо отметил украинский церковный и общественный деятель, писатель, доктор филологических наук, член украинского ПЕН, архиепископ-эмерит Игорь (Исиченко).
"Курс зарубежной литературы в школе – это, по сути, эвфемистическое название курса русской литературы, который преподавался в средней школе раньше и который нужно было замаскировать, чтобы оставить на работе преподавателей русской литературы. Именно поэтому его немного разбавили другими писателями и оставили в москвоцентрическом формате.Очевидно, что программа этого курса нуждается в радикальной переработке и освобождении ее от этого мифа великой русской литературы. Архиепископ.
По его мнению, несколько действительно знаковых писателей, представляющих русскую литературу в мировом формате, в программе можно оставить. Но нужно репрезентативно подойти ко всем ведущим европейским литературам, потому что засилье российских авторов в нынешних программах абсолютно неоправданно.
"Очевидно, что мы имели дело с эффективным методом индоктринации идеологии "русского мира" в украинскую среду. И он, к сожалению, срабатывал – формировал деформированное сознание людей и преувеличенное представление о роли русской культуры в мире".
Я бы посоветовал усилить преподавание античного наследия, начиная от мифологии, Гомера – вещей, которые всегда были основой классического европейского образования. Необходимо возвращение к классической модели образования и представление в общей программе действительно знаковых писателей на уровне нобелевских лауреатов нового времени и писателей новых времен, измерения Хемингвея или Диккенса.
Конечно, необходимо, кроме изменения программ, подготовить и учебники и хрестоматии (или, по крайней мере, электронные варианты текстов в переводах на украинский язык). Очевидно, что зарубежная литература должна преподаваться исключительно на основании переводов текстов на украинский язык. Ну, и курсы повышения квалификации для преподавателей – было бы хорошо, если бы их проводили не силами украинских кафедр зарубежной или русской литературы, но с привлечением специалистов по мировой литературе из ведущих центров европейских стран", – отметил Исиченко.
Он считает, что преподавателей, до сих пор специализировавшихся на российской филологии, Украина может эффективно использовать.
"Нельзя рассматривать сразу всех филологов-русистов как иностранных агентов. На самом деле так не есть – я знаю чрезвычайно патриотических выпускников русской филологии, занимающихся сейчас волонтерством в Харькове. Думаю, что для преподавателей русского языка и литературы, которых будут увольнять из университетов связи с закрытием ряда кафедр русской литературы, всегда должно найтись место в военных училищах, потому что мы имеем одного главного стратегического врага, который будет таким еще на протяжении веков, если не подвергнется каким-либо катаклизмам.Я имею в виду Российскую Федерацию. Его культуру нужно знать в первую очередь военным, разведчикам и дипломатам", – подытожил доктор филологических наук.
- Напомним, под Мариуполем оккупанты уничтожали украиноязычные книги.
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