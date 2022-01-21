Школьников в Сумах и Черновцах переводят на дистанционку из-за распространения COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.



"Школы Буковины с 21 января переходят на дистанционное обучение. Онлайн-занятия вводятся на две недели. Такие меры являются вынужденными из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, с 24 января школы Ужгорода переходят на дистанционное обучение из- за роста заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ.

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