Школьников в Сумах и Черновцах переводят на дистанционку из-за распространения COVID-19
В связи с ростом количества случаев COVID-19 с 21 января школы в Черновицкой области переходят на дистанционное обучение, также на дистанционку с 24 января отправят школьников Сумской городской территориальной громады
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.
"Школы Буковины с 21 января переходят на дистанционное обучение. Онлайн-занятия вводятся на две недели. Такие меры являются вынужденными из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными недугами и COVID-19", - говорится в сообщении.
В то же время пресс-служба Сумского городского совета сообщает, что Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о дистанционном обучении для учащихся 5-11 классов в учебных заведениях сумской громады. В то же время, учащимся 1-4 классов разрешено посещать школы, если все работники прошли полный курс вакцинации. Такой формат обучения введен на две недели.
Это решение связано с увеличением числа заболевших учащихся и работников учреждений общего среднего образования.
"В соответствии с решением комиссии с 24 января разрешено посещение соискателями образования заведений дошкольного образования, специальных учебных заведений, 1-4 классов учреждений общего среднего образования, все работники которых имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации. Для учащихся 5-11 классов и воспитанников заведений внешкольного образования вводится дистанционная форма обучения", - говорится в сообщении.
Кроме того, заведения внешкольного образования спортивного профиля могут посещать только учащиеся, участвующие в определенных спортивных мероприятиях.
- Напомним, с 24 января школы Ужгорода переходят на дистанционное обучение из- за роста заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.14
Покупка 28.14Продажа 28.42
-
EUR
Покупка 31.84Продажа 32.27
- Актуальное
- Важное