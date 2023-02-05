Школьников Одессы отправляют на вынужденные двухдневные каникулы

Об этом сообщили в telegram.

Стало известно, что в связи с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией объявлены каникулы в учебных заведениях в понедельник и вторник, 06 и 07 февраля.

Также добавляется, что во всех очных садиках будут работать дежурные группы.