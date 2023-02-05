Школьников Одессы отправляют на вынужденные двухдневные каникулы
В связи с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией школьников Одессы отправляют на вынужденные двухдневные каникулы
Об этом сообщили в telegram.
Стало известно, что в связи с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией объявлены каникулы в учебных заведениях в понедельник и вторник, 06 и 07 февраля.
Также добавляется, что во всех очных садиках будут работать дежурные группы.
- 3 февраля сообщалось, что в Одессе из-за аварии обесточены 4 района: Суворовский, Малиновский и Приморский районы Одессы и часть Одесского района.
- В связи со сложной ситуацией, которая сложилась в Одесской области в результате аварии на одной из высоковольтных подстанций, премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики.
- Вечером 4 февраля сообщалось, что в Одесской области из-за масштабной аварии на подстанции без света остались почти 500 тыс. абонентов.
- 4 февраля вечером стало известно, что после масштабной аварии на подстанции в Одессе были подключены к электроснабжению объекты, подающие городу воду и тепло.
- 5 февраля стало известно, что 280 тысяч потребителей в Одессе остаются без электроснабжения, 90% котельных централизованных поставок уже запущены.
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