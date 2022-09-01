Об этом информирует пресс-служба Министерства образования и науки Украины .

Учащихся от первых до одиннадцатых классов с временно оккупированных территорий приглашают на бесплатное обучение в онлайн-школу SchoolToGo.

Образовательный процесс проходит на интерактивной платформе. У школьников есть круглосуточный доступ к материалам, которые готовят учителя.

"Школа имеет три разных формата обучения, в которых каждый сможет найти для себя нужный вариант: и учащиеся на временно оккупированных территориях, и дети, находящиеся в Украине или за рубежом, но нуждающиеся в качественном образовании и новых знаниях", - говорится в сообщении.

Учеба начнется 5 сентября.

В конце учебного года школа выдает документ об образовании государственного образца.

Справочно. SchoolToGo – это украинская онлайн-школа за границей. Заведение проводит онлайн-уроки по украинской школьной программе и оказывает психологическую поддержку родителям и детям.

Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призвал телеканалы не снимать месторасположение и названия образовательных заведений.

Президент Владимир Зеленский поздравил школьников и студентов с Днем знаний, заявив, что знания дают украинцам силу и стали нашим оружием.

С 1 сентября украинским школам необходимо разработать варианты компенсаций пробелов в знаниях учащихся, которые они получили из-за полномасштабного вторжения России в Украину.