Школьники с временно оккупированных территорий смогут бесплатно учиться в онлайн-школе SchoolToGo
Онлайн-школа SchoolToGo заработает бесплатно для учащихся с временно оккупированных территорий
Об этом информирует пресс-служба Министерства образования и науки Украины .
Учащихся от первых до одиннадцатых классов с временно оккупированных территорий приглашают на бесплатное обучение в онлайн-школу SchoolToGo.
Образовательный процесс проходит на интерактивной платформе. У школьников есть круглосуточный доступ к материалам, которые готовят учителя.
"Школа имеет три разных формата обучения, в которых каждый сможет найти для себя нужный вариант: и учащиеся на временно оккупированных территориях, и дети, находящиеся в Украине или за рубежом, но нуждающиеся в качественном образовании и новых знаниях", - говорится в сообщении.
Учеба начнется 5 сентября.
В конце учебного года школа выдает документ об образовании государственного образца.
Справочно. SchoolToGo – это украинская онлайн-школа за границей. Заведение проводит онлайн-уроки по украинской школьной программе и оказывает психологическую поддержку родителям и детям.
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