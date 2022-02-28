"Школе жаль. Оккупантов не очень", - писатель Жадан рассказал, как в Харькове добровольцы убили 15 россиян
В Харькове украинские военнослужащие загнали российских военных в школу и подожгли их там
Историю с фронта писатель Сергей Жадан поведал в своем Facebook.
Добровольцы убили 15 российских военных и еще 4 взяли в плен.
"Поговорили с добровольцами, которые загнали сегодня остатки российской колонны в 134 школу, что на Шевченко. Школа сгорела. Вместе с оккупантами. Школу жаль. Оккупантов не очень. У них 15 погибших, сожжена техника, 4 пленных. У нас есть раненые. , все, слава Богу, живы. Харьков встречает освободителей цветами", - написал Сергей Жадан.
- Сергей Жадан также распространил номер телефона Геннадия Мацегоры , сдавшего город Купянск российским военным.
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