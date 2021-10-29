Школам Одессы рекомендовали продлить каникулы до 7 ноября
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации городские власти Одессы рекомендовали школам продлить школьные каникулы до 7 ноября
Об этом сообщает сайт городского совета Одессы.
"В связи со стремительным ростом количества заболеваний коронавирусной болезнью COVID-19, для сохранения здоровья детей и работников школ, в школах коммунальной собственности территориальной громады города Одессы рекомендовано продлить каникулы до 7 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.
- Напомним, в Украине на 29 октября в "желтой" зоне эпидемической опасности находятся две области. Киев и 14 регионов находятся в "оранжевой", еще восемь регионов - в "красной".
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