Школам Одессы рекомендовали продлить каникулы до 7 ноября

Об этом сообщает сайт городского совета Одессы.

"В связи со стремительным ростом количества заболеваний коронавирусной болезнью COVID-19, для сохранения здоровья детей и работников школ, в школах коммунальной собственности территориальной громады города Одессы рекомендовано продлить каникулы до 7 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине на 29 октября в "желтой" зоне эпидемической опасности находятся две области. Киев и 14 регионов находятся в "оранжевой", еще восемь регионов - в "красной".

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