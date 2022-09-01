Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире национального телемарафона 1 сентября.

"Очень много вопросов по качеству образования, но у меня есть свое мнение, которое заключается в следующем: самая главная ценность - это жизнь, здоровье и безопасность. Будем смотреть, какие у нас есть образовательные потери, изучать эту ситуацию, предлагать варианты компенсации этих потерь ", – сказал Горбачев.

Также образовательный омбудсмен отметил, что с 1 сентября очень много школ, которые будут работать по очной форме обучения, будут проводить детям уроки, как быстро переходить в укрытие в случае воздушной тревоги.

Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призвал телеканалы не снимать месторасположение и названия образовательных заведений.

Президент Владимир Зеленский поздравил школьников и студентов с Днем знаний, заявив, что знания дают украинцам крепость и стали нашим оружием.

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