Школам нужно безотлагательно искать варианты компенсации пробелов в знаниях учащихся, - образовательный омбудсмен
С 1 сентября украинским школам необходимо разработать варианты компенсаций пробелов в знаниях учащихся, которые они получили из-за полномасштабного вторжения России в Украину
Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире национального телемарафона 1 сентября.
"Очень много вопросов по качеству образования, но у меня есть свое мнение, которое заключается в следующем: самая главная ценность - это жизнь, здоровье и безопасность. Будем смотреть, какие у нас есть образовательные потери, изучать эту ситуацию, предлагать варианты компенсации этих потерь ", – сказал Горбачев.
Также образовательный омбудсмен отметил, что с 1 сентября очень много школ, которые будут работать по очной форме обучения, будут проводить детям уроки, как быстро переходить в укрытие в случае воздушной тревоги.
- Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призвал телеканалы не снимать месторасположение и названия образовательных заведений.
- Президент Владимир Зеленский поздравил школьников и студентов с Днем знаний, заявив, что знания дают украинцам крепость и стали нашим оружием.
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