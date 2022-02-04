"Шкарлет=Табачник": под Кабмином проходит акция протеста за отставку министра образования

Об этом сообщает Telegram-канал Easy_Dumka.



Активисты держат в руках самодельные плакаты с требованиями отставки министра и выкрикивают: "Шкарлета прочь!"

По данным Easy_Dumka, представителей митингующих пригласили в здание правительства, где с ними встретился премьер-министр Денис Шмигаль."Мы не получили прямой позиции премьера по отставке Сергея Шкарлета", - рассказали активисты.При этом Шмигаль заявил, что он "на стороне студентов" и сообщил о начале политических консультаций с Верховной Радой.Студенты обещают продолжать страйк до увольнения Шкарлета.В то же время, редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал в Facebook фото с акции, на которых можно увидеть надписи на плакатах "Шкарлет=Табачник", "Отмените министра", Шкарлете, достаточно шкварчать", "Шкарлет, не копируй табака" и тому подобное.

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