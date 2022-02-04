"Шкарлет=Табачник": под Кабмином проходит акция протеста за отставку министра образования
Утром 4 февраля перед зданием Кабинета Министров Украины началась акция протеста с требованием отставки министра образования Сергея Шкарлета
Об этом сообщает Telegram-канал Easy_Dumka.
Активисты держат в руках самодельные плакаты с требованиями отставки министра и выкрикивают: "Шкарлета прочь!"
По данным Easy_Dumka, представителей митингующих пригласили в здание правительства, где с ними встретился премьер-министр Денис Шмигаль.
"Мы не получили прямой позиции премьера по отставке Сергея Шкарлета", - рассказали активисты.
При этом Шмигаль заявил, что он "на стороне студентов" и сообщил о начале политических консультаций с Верховной Радой.
Студенты обещают продолжать страйк до увольнения Шкарлета.
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В то же время, редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал в Facebook фото с акции, на которых можно увидеть надписи на плакатах "Шкарлет=Табачник", "Отмените министра", Шкарлете, достаточно шкварчать", "Шкарлет, не копируй табака" и тому подобное.
- Напомним, в сентябре 2021 года в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов на пост президента. Тогда ни один из двух кандидатов не набрал больше 50% голосов. Были назначены повторные выборы.
- Эксминистр образования Украины Сергей Квит заявил, что на избирательный участок ЗВО напали и похитили ящик с бюллетенями.
- Впоследствии стало известно, что Квит победил на выборах президента НаУКМА.
- 1 февраля 2022 года Сергей Шкарлетт заявил, что МОН не будет признавать результаты конкурса на должность президента Киево-Могилянской академии и издаст приказ о новых выборах, поскольку предыдущие считает проведенными с нарушением процедур. Впоследствии МОН объявил новый конкурс на должность президента "Могилянки".
- Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к министру образования Сергею Шкарлету с требованием объяснить отказ МОН признавать результаты выборов главы Киево-Могилянской академии и назначение повторных выборов.
- Студенты Киево-Могилянской академии поддержали бессрочную забастовку против непризнания Шкарлетом выборов руководителя заведения.
- Наблюдательный совет Киево-Могилянской академии осудил решение Минобразования об объявлении повторного конкурса на должность президента ЗВО.
- 3 февраля МОН отменил свой приказ о назначении повторных выборов президента Киево-Могилянской академии.
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