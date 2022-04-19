Шкарлетт поддержал предложение заменить в школах русский язык другими дисциплинами

Об этом он заявил в эфире телемарафона.



"Я, в принципе, поддерживаю такую инициативу, но надо смотреть, чтобы это было на выбор школы, педсовета. Но мы поддерживаем такую инициативу", – сообщил министр.



Он отметил, что часы, выделенные на изучение русского языка, можно потратить на творческое образование или самоподготовку.

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