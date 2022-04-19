Шкарлетт поддержал предложение заменить в школах русский язык другими дисциплинами
Глава МОН Сергей Шкарлет не прочь заменить в школах изучение русского языка другими дисциплинами, однако окончательное решение будут принимать учебные заведения
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
"Я, в принципе, поддерживаю такую инициативу, но надо смотреть, чтобы это было на выбор школы, педсовета. Но мы поддерживаем такую инициативу", – сообщил министр.
Он отметил, что часы, выделенные на изучение русского языка, можно потратить на творческое образование или самоподготовку.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.45
Покупка 30.45Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.76Продажа 34.54
- Актуальное
- Важное