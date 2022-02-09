#ШкарлетГеть: студенческое сообщество анонсировало акцию под ОПУ за увольнение министра образования
Студенческое сообщество анонсировало протест 14 февраля в 10:00 за увольнение министра образования Сергея Шкарлета
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Несмотря на многочисленные письма от органов студенческого самоуправления ведущих украинских университетов к премьер-министру Украины и Комитету Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, процесс отставки министра-плагиатора не запущен. Мы выходим к Офису президента, чтобы громко заявить основное требование студенчества: Шкарлет должен уйти!" - говорится на странице события.
По мнению протестующих, Шкарлет не соответствует требованиям, необходимым для пребывания в должности министра образования.
"Сергей Шкарлет неоднократно доказывал свое несоответствие должности: в его научных работах был обнаружен плагиат; он превышает свои полномочия и не желает признавать результаты выборов президента НаУКМА; в его подчинении находятся люди, связанные с режимом Януковича и непосредственно с Табачником; он назначил ректором НАУ М. Луцкого, который подпадает под люстрацию за сотрудничество с режимом Януковича и не имеет права возглавлять заведение высшего образования", - отметили они.
В акции протеста примут участие студенты НаУКМА, КПИ, НАУ и другие студенческие сообщества Украины.
- Напомним, в сентябре 2021 года в Киево-Могилянской академии состоялся второй тур выборов на пост президента. Тогда ни один из двух кандидатов не набрал больше 50% голосов. Были назначены повторные выборы.
- Экс-министр образования Украины Сергей Квит заявил, что на избирательный участок ЗВО напали и похитили ящик с бюллетенями.
- Впоследствии стало известно, что Квит победил на выборах президента НаУКМА.
- 1 февраля 2022 года Сергей Шкарлет заявил, что МОН не признает результатов конкурса на должность президента Киево-Могилянской академии и издаст приказ о новых выборах, поскольку предыдущие считает проведенными с нарушением процедур. Впоследствии МОН объявило новый конкурс на должность президента "Могилянки".
- Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к министру образования Сергею Шкарлету с требованием пояснить отказ МОН признавать результаты выборов главы Киево-Могилянской академии и назначение повторных выборов.
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