ШкарлетГеть: студенческое сообщество анонсировало акцию под ОПУ за увольнение министра образования

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Несмотря на многочисленные письма от органов студенческого самоуправления ведущих украинских университетов к премьер-министру Украины и Комитету Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, процесс отставки министра-плагиатора не запущен. Мы выходим к Офису президента, чтобы громко заявить основное требование студенчества: Шкарлет должен уйти!" - говорится на странице события.



По мнению протестующих, Шкарлет не соответствует требованиям, необходимым для пребывания в должности министра образования.



"Сергей Шкарлет неоднократно доказывал свое несоответствие должности: в его научных работах был обнаружен плагиат; он превышает свои полномочия и не желает признавать результаты выборов президента НаУКМА; в его подчинении находятся люди, связанные с режимом Януковича и непосредственно с Табачником; он назначил ректором НАУ М. Луцкого, который подпадает под люстрацию за сотрудничество с режимом Януковича и не имеет права возглавлять заведение высшего образования", - отметили они.



В акции протеста примут участие студенты НаУКМА, КПИ, НАУ и другие студенческие сообщества Украины.

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