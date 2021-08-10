Шкарлет заявил, что в Украине вакцинированы до 35% школьных учителей
Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что для учителя не будет принудительной вакцинации против коронавируса
Об этом он заявил в эфире 1+1 .
"Принудительно никого не вакцинировать не будем. Могут быть медицинские показатели., - заявил Шкарлет
По его словам, если не будет 80% привитых, то обучение происходит в дистанционном или смешанном режиме. Если же показатель выше 80%, то заведение сможет работать во время локдауна.
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Шкарлет заметил, что в Украине закончили вакцинацию до 35% учителей в учреждениях общего среднего образования.
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"Область от области отличается слишком критично. Например, Киевская - это 90% привитых. Житомирская и Львовская - более 55%. Зато Волынь - менее 10%", - добавил министр.
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