Об этом в эфире телемарафона заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

По его словам, количество педагогов, согласившихся преподавать по российской программе, "крайне низкое".

"Количество учителей, которые согласились на коллаборационные действия и сотрудничали с оккупантами, крайне низкое. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, фамилии почти всех известны. Они абсолютно в полной мере будут отвечать перед законом за свои коллаборационистские действия. Это дело правоохранительных органов, я надеюсь, что все будут привлечены", - подчеркнул глава МОН.

Шкарлет добавил, что в Херсонской области большинство детей не пошли в школу, а учились дистанционно по украинской программе.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

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