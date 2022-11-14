Шкарлет заявил, что только 1% педагогов согласился на сотрудничество с РФ, и власти известны их фамилии
По всей Украине только 1% педагогов согласился на сотрудничество с российскими оккупантами, власти известны почти все фамилии этих людей, и каждый из них будет отвечать перед законом
Об этом в эфире телемарафона заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
По его словам, количество педагогов, согласившихся преподавать по российской программе, "крайне низкое".
"Количество учителей, которые согласились на коллаборационные действия и сотрудничали с оккупантами, крайне низкое. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, фамилии почти всех известны. Они абсолютно в полной мере будут отвечать перед законом за свои коллаборационистские действия. Это дело правоохранительных органов, я надеюсь, что все будут привлечены", - подчеркнул глава МОН.
Шкарлет добавил, что в Херсонской области большинство детей не пошли в школу, а учились дистанционно по украинской программе.
- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
- ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.99
Покупка 39.99Продажа 40.72
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное