Шкарлет уходит с должности министра образования и науки, - СМИ
Глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет уходит в отставку
Об этом сообщают издания РБК-Украина и Украинская правда, 17 марта, со ссылками на свои источники.
По информации собеседника, Шкарлетт уже готовит заявление о своей отставке.
Отмечается, что заявление об отставке с должности министра Шкарлетт, вероятно, подаст в пятницу 17 марта.
Издание отмечает, что информацию об отставке Шкарлета УП подтвердили в Кабинете министров, Офисе президента и Верховной Раде. Сам министр на звонки не ответил и в письменном виде тоже не прокомментировал эту информацию.
По данным источников УП, в качестве кандидатов на должность Шкарлета рассматривают Оксена Лисового или Инну Ящук.
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В своем telegram-канале украинская депутат Инна Совсун также сообщила об этом.
"Я хочу посмотреть в глаза каждому депутату, голосовавшему за него, и спросить, гордятся ли они собственным выбором. Именно этот человек 3 года возглавлял украинское образование, и какие его достижения на должности? Это были потерянные годы для наших детей и студентов, которые будет очень трудно наверстать", - написала она.
Следует заметить, что министр образования связан с рядом скандалов. В частности, в трех его работах был обнаружен плагиат, но чиновник отверг все обвинения.
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