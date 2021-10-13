Шкарлет рекомендовал школам начать осенние каникулы с 18 октября
Министерство образования и науки рекомендовало школам объявить осенние каникулы с 18 октября
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
По его словам, за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в Украине стремительно возросла.
"Согласно решению Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и предложению МЗ, Министерство образования и науки рекомендует заведениям общего среднего образования объявить каникулы с 18.10.21", - подчеркнул Шкарлет.
В своем письме МОН обратился в местные органы власти по рекомендации принять неотложные меры, направленные на сохранение здоровья детей и работников школ.
Шкарлет отметил, что действующим законодательством предусмотрено, что структура и продолжительность учебного года и отдыха между ними определяются исключительно решением педагогического совета учебного заведения.
"Поэтому, обращаясь к педсоветам, прошу ответственно отнестись к рекомендациям МОН", - добавил министр.
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